Concertreview: Brian Wilson in het Casino van Oostende

Brian werd waggelend, aan het handje, naar z’n piano geleid, hij vergat teksten, sprak sommige woorden maar half uit, maakte zinnen niet af en haalde hoge noten niet. De ontbrekende delen van zijn door Alzheimer en Erger aangevreten gatenkaas werden subtiel, vaak ongemerkt, vakkundig opgevuld door de andere muzikanten. En aan het eind van elke set vluchtte Wilson, schichtig zwaaiend naar de fans, zo snel het waggelen toeliet de coulissen in. Al bij al leek hij een marionet of zo’n reuzenpop van Royal Deluxe die liefdevol overeind wordt gehouden door een legertje toegewijde lilliputters.

Maar toch was het een genot om Brian Wilson en zijn perfecte begeleidingsgroep live te horen in het casino van Oostende, binnen maar op tien centimeter van het strand waar zijn muziek thuishoort. Het eerste wat Wilson zei was ‘I can’t promise you a great concert, but we’ll do our best’. Dat was veel te bescheiden, want twee uur lang was geen enkele noot minder dan goed. En af en toe ontstak een vonk in Brians hoofd het vuur van weleer. (Ik had in de vorige zin eerst fout Brains getypt – toepasselijk, zijn verwarde hersens in acht genomen). En tegelijk was het tragisch dat dit concert niet was uitverkocht. Dat veel middelmatiger pseudo-artiesten hier voor volle zalen spelen, terwijl Wilson hoe dan ook een levende legende is die tonnen respect verdient, stemt me droef. Goed, de tickets waren niet goedkoop, en misschien dachten veel fans ‘Hij is zot en bovendien oud, dus ’t zal op niet veel trekken’. Onterecht, totaal onterecht.