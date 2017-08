Wommelgem: qua rock-'n-rollgehalte situeren we het ergens ter hoogte van Langemark-Poelkapelle, Bevergem en Reet. Maar het was daar en nergens anders dat Queens of the Stone Age de zevende dynastie van hun keizerrijk kwamen inluiden.

4.5 5 0

Vergelijk het met de betere Mariaverschijning: Onze-Lieve-Vrouw kiest er toch ook nooit voor om mediageil langs de E40 te materialiseren? Nee: liever een grot, een kabbelend beekje, een nietsvermoedende herder. Wat Wommelgem kon voorleggen dat andere plaatsen niet hadden? Niets van dat alles, maar wel: een fort. En had Josh Homme voor z'n nieuwe plaat geen nummer geschreven dat 'Fortress' heet? Ingewikkelder was, en hoefde, het niet te zijn.

'Fortress' kwam dan ook voorbij in Wommelgem: op plaat spreekt het met twee woorden, veegt het z'n voeten af voor het uw gehoorgang binnenkomt en neigt het nog het meeste naar een ballad. Op het podium niets van dat: Mark Ronson mag in de studio dan wel elke gitaar een keurige plaats gegeven hebben in de mix en Jon Theodore achter z'n drums tot kalmte aangemaand hebben, zodra Josh Homme podiumhout voelt onder de zolen gaat in z'n roedel de leiband eraf. 'Vuig' werd 'vuil', 'bedaard' werd 'ontaard', en 'Fortress' nog een ballad noemen kwam je op hoongelach te staan. Zie ook de hinkstapsprong van 'Domesticated Animals': er werd nog steeds gehuppeld, maar deze keer was het in een mijnenveld, en Troy Van Leeuwen - Hommes trouwste luitenant en nog steeds the best dressed man in showbizz - was uw gids. 'Feet Don't Fail Me' toonde zich dan weer het inventievere neefje van 'Smooth Sailing' vanop '... Like Clockwork', dat zelf ook nog voorbij zou komen. Dansschoenen, maar met stalen tippen. Laat het duidelijk zijn: voor Josh Homme zal Queens of the Stone Age anno 2017 funky zijn, of het zal niét zijn.

Die Josh: de laatste tijd, ook in Wommelgem, komt hij het podium opgepikkeld met een wandelstok die hij volgens de legende eigenhandig gesneden heeft - uit een iets grotere wandelstok. Een andere legende zegt dan weer dat hij op een zonnige dag in LA een gehandicaptenplaats opdraaide, het bord las dat 'm aanmaande 'dan ook de handicap erbij te nemen' en zei: 'Waarom ook niet'. Allemaal onzin natuurlijk, want het verhaal van de foutgelopen knieoperatie is inmiddels overbekend, en het daaruitvolgende diepe dal werd al vastgelegd op '... Like Clockwork'. Allemaal voorbij: nu mocht er, moést er, weer gedanst worden. En dat deed hij, zodra hij het openingsakkoord van 'No One Knows' aansloeg. Alsof u 'm seconden daarvoor niet nog met alle moeite ter wereld zag leunen op z'n wandelstok. Mank als het moet, dartel als het hem goed uitkomt: zolang er geen controlearts een ticket gewonnen had bij Studio Brussel was het allemaal best. James Brown had het ook niet écht koud toen ze hem die mantel omsloegen.

Rest ons nog de zelfbeheersing te prijzen - zélfbeheersing ja - die Queens of the Stone Age aan de dag leggen als ze een nieuwe plaat komen voorstellen. Niet dat het geheelonthouders geworden zijn - de grote wijzer van Josh stond ook nu weer ergens halfweg tussen 'Beschonken' en 'Stadionverbod' - maar hoewel ze duidelijk stonden te popelen om hun nieuwe speeltjes te tonen, deden ze dat wel mooi te midden van 'No One Knows', 'Feel Good Hit of the Summer', 'Little Sister' en 'Go With The Flow': monumenten die met geen protesten neer te halen zijn en die nooit roesten. In amper een uur tijd is dat veel.

Waarbij we ook bij het enige minpunt aanbeland zijn: amper een uur is ongeveer een uur te weinig voor Queens of the Stone Age. 'Een showcase' heet dat dan, maar toch. Wel lief dat Eva De Roo u en ons na afloop beloofde nog even te gaan polsen of er nog meer in zat, maar dat was buiten Roy Orbison gerekend, die op de PA al 'It's Over' had ingezet. Roy zou gelijk krijgen. Roy had àltijd gelijk. Ook in Wommelgem.

Tot in het Sportpaleis dan? Wat een vrààg.