Concertreview: 'Harry Potter and the Chamber of Secrets' in concert (Rotterdam)

Over enkele maanden komt het filmconcert ‘Harry Potter and the Chamber of Secrets’ naar het Sportpaleis. Wij gingen alvast voorluisteren in Rotterdam.

Filmconcerten, waarbij de soundtrack live uitgevoerd wordt tijdens een filmvertoning zijn steeds populairder aan het worden. Wie de 35e verjaardag van Steven Spielbergs meesterwerk ‘E.T.’ in stijl wil vieren, kan in het weekend van 15 september naar de Brusselse Flagey, waar het Brussels Philharmonic de film muzikaal begeleidt, fans van Harry Potter kunnen rond de jaarwisseling naar het Antwerpse Sportpaleis voor een filmconcert van ‘Harry Potter and the Chamber of Secrets’.

Tussen de twee films ligt precies dertig jaar – ‘E.T.’ kwam in 1982 uit, ‘The Chamber of Secrets’ in 2002, maar ze hebben één ding gemeen: componist John Williams, die voor beide titels de soundtrack schreef. En niet alleen voor die films, maar ook voor tientallen andere klassiekers, zoals ‘Star Wars’, ‘Jaws’, ‘Indiana Jones’ en ‘Jurassic Park’: Williams heeft wellicht meer bekende melodieën bedacht dan eender wie de afgelopen vijftig jaar, als we Paul McCartney en John Lennon even niet meetellen. Hij werd al vijftig keer voor een Oscar genomineerd en wordt in zijn eentje verantwoordelijk geacht voor de revival van de klassieke, orkestrale soundtrack in de jaren 70 en 80.

Nochtans doet zijn naam bij het grote publiek weinig bellen rinkelen, en wordt filmmuziek in het algemeen ook nog steeds vaak beschouwd als weinig meer dan begeleiding bij de beelden, en niet als klassieke stukken die ook op zichzelf kunnen staan – zoals bij het werk van Williams het geval is. Een filmconcert met Williams’ muziek is dan ook voor oud en jong een ‘eye-opener’, waarbij je beseft hoe knap en complex zijn soundtracks zijn. Nog meer bij een film als ‘The Chamber of Secrets’, met al die verschillende personages die elk hun eigen muzikaal motief meekrijgen. De uitvoering door het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van dirigent Justin Freer, oprichter van Cineconcerts, een pionier op vlak van filmconcerten, was vlekkeloos; geen kleine prestatie als je weet dat het orkest slechts een drietal keer kon repeteren.

Alleen jammer dat de geluidsbalans niet altijd even goed zat. Bij een live-uitvoering is het logisch dat de muziek harder doorklinkt dan wanneer je de film gewoon in de bioscoop of in de huiskamer bekijkt, maar hier stonden de dialogen zo stil dat ze vaak werden weggedrukt. Zeker in de snellere actiescènes met veel muziek, zoals die in het begin als Harry door zijn vrienden weggehaald wordt van zijn huis en terug naar Zweinstein vliegt, waren ze nauwelijks nog hoorbaar. Ze hebben in het Sportpaleis nog even tijd om dat toch beter op elkaar af te stellen.