Concertreview: J. Bernardt in de Ancienne Belgique

3.0 5 0

In maart stond J. Bernardt, alias Jinte Deprez, al eens in een uitverkochte Ancienne Belgique, om er de nummers uit zijn debuut ‘Running Days’, dat in juni verscheen, al eens uit te testen op het publiek. Met die plaat, een geweldige mix van sensuele grooves, meeslepende beats en zwoele zang, onder de arm trok hij de afgelopen zomer werkelijk het hele land door, met stomende passages in Werchter en Lokeren als enkele hoogtepunten.

Nu de dagen inkorten, gaat J. Bernardt opnieuw de donkere zalen in, en voor hij naar Nederland, Duitsland en Frankrijk vertrekt, bracht hij zijn broeierige soulpop nog een keer in een wederom uitverkocht Ancienne Belgique. Een perfect gerodeerde band, met naast Deprez ook Adriaan ‘Pomrad’ Van de Velde aan de toetsen en Klaas De Somer aan de drums, en een dolenthousiast publiek, alles stond klaar voor een triomftocht.

Helaas dacht de gezondheid van de frontman daar anders over: enkele uren voor het optreden postte Deprez op Instagram een filmpje met de boodschap ‘first things first’ en toonde hij een tiental doosjes medicijnen die hij moest innemen, Wondermiddelen zaten daar niet tussen, zo bleek bij het begin van het optreden. Songs als ‘The Direction’ en ‘Calm Down’ klonken weliswaar als vanouds grooy en meeslepend, ze misten de energie om je echt een stomp in je buik te geven. Al toonde Deprez op het einde van ‘Calm Down’ met een kort stukje solo op gitaar wel dat er onder alle beats en hooks ook ijzersterke songs zitten.

Vanaf ‘Running Days’ sloeg de vlam al meer in de zaal, maar een instrumentaal intermezzo met ‘Motel’ liet de sfeer weer inzakken. Het pompende trio ‘The Question’, ‘The Remedy’ en vooral ‘The Wicked Streets’ zorgde daarna voor een stevige aanloop naar de finale: ‘The Other Man’, waarin Deprez met de microfoon in het publiek dook, als een volleerde sjamaan iedereen opzweepte en de spanning opdreef. Tot de verlossende ‘drop’ volgde, ‘I don’t know where I stand, maybe I got this, maybe I got this planned’, nog eens door de zaal klonk en je het alleen maar spijtig kon vinden dat bacteriën en virussen zich minder laten plannen.