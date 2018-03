3.5 5 0

‘I hope I'm as brave as my mother, wondering what kind of mother will I be/ I hope she knows that I've found a man far from my father/ Sam, my baby, and me,’ zong Jessie Ware in nieuw nummer ‘Sam’, vernoemd naar haar man Sam Burrows. Haar angsten als kersverse moeder – ze kreeg haar dochter tijdens het schrijven van haar jongste plaat ‘Glasshouse’ uit 2017 – én haar wil om ook meer te zijn dan gewoon een mama, gegoten in een lied. Zo opende de Londense chanteuse de avond, ingetogen, met Haar Stem die sneed door merg en been.

Jessie heeft ‘Sam’ samen met Ed Sheeran geschreven, die haar had aangespoord om zo openhartig te zijn. Je zult het me niet snel horen zeggen, maar: goeie bal, Edward. Voor zijn bijdrage aan het schrijven van haar grootste hit ‘Say You Love Me’ (2014) was ik in de AB dan weer minder dankbaar: het was de enige écht commerciële song in een set waarin verder de balans tussen underground en mainstream werd gezocht en meestal ook gevonden.

In de schemerzone tussen Pitchfork en de Ultratop schitterde Jessie Ware. In nieuwtje ‘Selfish Love’ zat bossanova, oudje ‘Something Inside’ was met drabbige triphop geïnjecteerd en ‘Want Your Feeling’ funkte de pan uit. Nieuwe single ‘Midnight’ was mogelijk nóg opzwepender: Jessie hypnotiseerde tijdens de strofes om ons vervolgens wakker te stompen tijdens de refreinen. En in bisnummer ‘Though Love’ rees de instrumentatie hoger en hoger tot Jessie’s stem uiteindelijk helemaal verzwolgen werd: kippenvel.

Maar – die voelde je wel aankomen, niet? – niet elke song kwam even hard binnen. ‘Thinking About You’ en ‘Alone’ zijn op de plaat ‘Glasshouse’ al geen bijster diepgaande songs en live – met die véél te luide bassen – ging alle subtiliteit verloren. Hetzelfde met 'Running': die heerlijk hoekige gitaarlijn was nauwelijks hoorbaar. De set zakte ook een beetje in rond het repetitieve ‘No To Love’, het makke ‘Til The End’ en het gemakkelijke ‘First Time’, wat niet zou mogen in een set van slechts 75 minuten.

Uiteindelijk leken júllie pas echt mee te zijn tijdens afsluiter ‘Wildest Moments’. Met z’n epische drums, zinderende synths en bitterzoete refrein bleek ‘Wildest Moments’ zes jaar na doorbraak nog steeds haar meest tijdloze song. Jessie danste met haar armen wijd open en jullie zongen luidkeels mee: 'Baby, in our wildest moments/ We could be the greatest, we could be the greatest.'

Wild is Jessie Ware eigenlijk nooit geweest, maar in de AB mocht het toch iets spannender.

Het moment

Opener 'Sam' en afsluiter 'Wildest Moments'.

Het publiek

Jessie Ware was verbaasd: ‘Ik weet echt niet of jullie zich amuseren. Jullie zijn zo… respectvol.’

Quote

‘Kennen jullie Ferrero Rocher? Wel, ik ben gekleed als een Ferrero met kokosnootsmaak.’

