Humo’s (jub) orakelde in zijn recensie van de nieuwste STIKSTOF al dat de concurrentie uit een heel straf vaatje zal moeten tappen om dit jaar een betere plaat af te leveren dan Overlast. Wie zijn wij om hem tegen te spreken? De Brusselaars kwamen gisteren in de AB bewijzen dat ze de klus niet alleen op vinyl kunnen klaren, ook live gaat het dak ervan af. Net als de plaat opende STIKSTOF voor een uitverkochte zaal met ‘2010’, hun wervelende terugblik op de weg die ze ondertussen afgelegd hebben.

4.5 5 0

Het eerste hoogtepunt was al een feit, en de toon was gezet. Hoofden in de AB gingen al bij de eerste rhymes ritmisch op en neer, en dat zou de rest van de avond zo blijven. Zij het dan iets rustiger bij ‘DEF’, Zwangere Guy’s bij momenten ingetogen, eerlijke en oprechte zelfreflectie. Eén van de sterkste tracks op de nieuwe plaat is het filmische ‘Gele Blokken’. Jazz stak in zijn eentje de AB in zijn zak, alsof hij daar dagelijks de lakens uitdeelt.

In ‘Zoizo’ verheft STIKSTOF namedroppen tot een kunst. Wij hebben maar één boodschap voor alle jonkies in de zaal: check ze allemaal. Luid gejoel volgde toen bij ‘1000 MGR’ de eerste West-Vlaamse klanken door de speakers knalden. Brihang had de afslag niet gemist, en kwam zijn Brusselse homies gezelschap houden op het podium, en daar werden ook wij blij van. Alle lovende commentaren op ‘Overlast’ zouden een mens nog doen vergeten dat de vorige, tweede plaat van STIKSTOF óók een geweldig straf werkstukje is. En dat de songs ook live staan als een huis.

‘Alles’, ‘Ja dan’, ‘Stilte voor de storm’ en ‘Rein’ volgenden elkaar op. ‘Wa hebde zoal liggen in de winkel’? Een heleboel straffe hiphopnummers, meneer. En ook: de kunde om die met één rapper minder te brengen en daar helemaal mee weg te komen. ‘Wie is er hier allemaal van Brusse?’ wilde Zwangere Guy weten. Behoorlijk veel volk, zo bleek. Zij, en alle anderen, werden getrakteerd op ‘Brussel bruisend’, een ode aan het hellhole aan de Zenne. 1000 is de postcode, en daar is niks mis mee. Au contraire.

‘Resonatie’ zorgde even voor een rustpuntje (nou ja), waarna ‘Tjingtjangel’ des te gemener binnenkwam. Een mooie voorbode voor nog een reeksje songs van de tweede plaat: ‘De toestand’, ‘Wisselwerking’ en ‘Samourai blanche’. Het donkere, dreigende ‘Overlast’ vormde de ideale voorzet voor wat voorlopig nog altijd onze favoriete STIKSTOF-track is: ‘Dobberman’. De beat zette in, en meteen volgde daar een ‘King Kong collosale ontwikkeling’, want niemand minder dan verloren zoon Rosko draafde het podium op! Ons hart maakte er zowaar een sprongetje van.

Krankzinnig! Met knallers ‘Frontal’ en ‘Alambetant’ schoten de STIKSTOF-jongens daarna nog twee keer hard raak. Wanneer Astro, Jazz en Zwangere Guy volop hun strakke beats en schuimbekkende rhymes in het rond strooien, is STIKSTOF op zijn best. Een dag later zitten we nog steeds te knikkebollen, dat kan maar één ding betekenen: topconcert. Perfectie bestaat niet, maar 4,5 sterren: dat is niet meer dan Loowgis.