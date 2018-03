Een paar jaar geleden krioelden aan de weg timmerende rappers uit Brooklyn, Queens of The Bronx nog als mieren over Time Square. Elke voorbijganger - indien er langer dan één seconde oogcontact werd gemaakt - kreeg direct een ‘Wassup my man, do you like hip hop?’ naar het hoofd geslingerd. En voordat je ‘The Notorious B.I.G.’ kon zeggen, lag er dan een naamloos CD’tje in je handpalm te branden en was je verzeild geraakt in een onderhandeling over de prijs van een mixtape waar je niet eens om had gevraagd.

3.5 5 0

Fysieke mixtapes zijn nu definitief verleden tijd en de hustle - het lastigvallen van potentiële afnemers - vindt voornamelijk plaats op het internet met SoundCloud-linkjes en mp3 bestanden. Enkele weken terug stond ik in Trix tussen (wat voelde als minstens duizend) middelbare scholieren naar de Nederlandse rapper Sevn Alias te kijken. Na afloop stond er een slanke jongen met designer-mutsje en een rugtas flyers uit te delen bij de trap: TheColorGrey. 27 MAART. ‘For What It’s Worth’. EP RELEASE PARTY. Ik keek omhoog. Het was de neef van Woodie Smalls, Will Michiels a.k.a. TheColorGrey die daar - moederziel alleen - flyers voor zijn eigen release party stond uit te delen. Een diplomatieke Bill Clinton-smize en een knikje. Ik was ontroerd.

Het zal me niets verbazen als hij die flyers ook zelf had staan printen. Grey is een doe-het-zelver pur sang. Hij begrijpt de hustle en is een perfectionist die niet teveel mensen in zijn keuken toelaat. Hij ademt dezelfde verontreinigde (Antwerpse) lucht in als Darrell Cole, Amo Achille, Coely, blackwave., Woodie Smalls en K1D. In Trix is Grey trouwens kind aan huis. In ruil voor een workshopje hier en daar, mag hij het gebouw gebruiken als zijn eigen glazen kas om ongestoord in te groeien en te woekeren. ‘Artist in residence’ heet dat.

Het eerste wat opvalt: Grey’s vaste gitarist Niel Soetaert - op Couleur Café tokkelde hij nog achter een backing track aan - wordt nu bijgestaan door een gloednieuw, geolied funkbandje. De band begint met ‘Swerve’. track nummer twee op de nieuwe plaat. Het leeft en krioelt. Meer stank, speeksel en seks. Hier is Grey eerder schatplichtig aan de warmbloedige D’Angelo en Maxwell, dan aan zijn koudbloedige collega’s Majid Jordan, The Weeknd en dvsn. Ook tekstueel doopt hij zijn pootjes in een dieper, relatief onbekend gebied. Hij laat z’n tanden zien: ‘One time for the black man beating all the odds / In a system where they don’t want us to rise / Even when we work for our diplomas.’

‘The Thirst’ is geile neo-soul met nagels annex 2-step met een Amerikaanse tongval. De drummer - ogen dicht, studio koptelefoon op z’n knar - bouncet zijn hoofd als een Bobble Head op een dashboard. De uitvoering kraakt enigszins, maar dat is toegestaan, Trix is een safe space vanavond.

Daarentegen: ‘On & On’ - één van de classics - klinkt (en klonk in mijn oren altijd al) als het resultaat van een proces van schaven en glad vijlen tot er een song overblijft die smaakt naar een Werther’s Originals snoepje. Zo’n ovaal steentje van karamel, dat - als we eerlijk zijn - toch iets te saai is om in zo’n fancy gouden papiertje te worden verpakt. Live komt de redding van de bassist, die vindt dat zijn snaren een paar stevige pimp slaps hebben verdiend en dientengevolge de nodige peper in de reet van het liedje stopt. Toch loopt het lang niet overal gesmeerd. Zo zuigt de synthesizer tijdens de laatste single ‘You Got To Show Me’ het geluid van de overige instrumenten op in een zwart gat.

Grey’s debuut, REBELATION, bulkte van de radio-vriendelijke, lichtvoetige, zondagochtend-hiphop, die bij tijden weliswaar de spanningsboog van een Ikea-catalogus had, maar de gemoederen uitstekend wist zalven. Nu komen alleen de blazers komen nog uit een doosje en klinken de songs een fractie gelaagder. In haast elk aspect is Grey gegroeid. De risico’s die hij neemt zijn een groter, maar er valt dan ook meer te winnen.

Zoals op ‘Blackberry’. Op één of andere manier denk ik aan het laatste album van Syd - de zangeres van The Internet en de dj van Tyler, The Creator - maar Grey stuurt ons de kant op van Ushers ‘Bad Girl’ en geeft zijn microfoonstandaard een heuse Magic Mike-routine cadeau. Toegegeven: het ladykiller-jasje zit als gegoten. Missie geslaagd.

Het masseren van de gemoederen gaat verder: ‘Tja, meestal zijn wij het, de mannen, die fout zitten in een relatie’, slijmt Grey verder. Het daaropvolgende ‘Options’ trekt bouillon uit het banale, met relatieproblemen doorspekte leven. De song stroomt over in ‘Wide Awake In 2K’, een (beschaafde) trap banger van ‘REBELATION’, die de Rage Against The Machine-behandeling verdient en krijgt van Niel Stoetaert. Die Niel is overigens al de hele avond in een opperbeste stemming. Het hoogtepunt: het kronkelen achter z'n gitaar tijdens z’n Joe Satriani-solo in het staartje van ‘Silence Speaks’. Wauw! ‘Jamaica’ - ook uit de kluiten gewassen trap van eigen teelt - is too legit to quit en komt daarom twee keer langs.

‘Mijn artiestennaam TheColorGrey wil zwart en wit uit elkaar drijven: want zo extreem is het leven niet. Grijs ligt in het midden. Ik probeer een balans te houden. Ik vertel een verhaal en graaf zo diep mogelijk’, zei Grey tijdens een gesprek met een journalist van De Morgen. Toch ziet het er naar uit dat de lithiumdosering geleidelijk is afgebouwd. Hoewel dramatisch omhoog kringelende sigarettenrook en pastelkleuren nog steeds de Leitmotiven vormen, zijn zwart en wit iets dichter naar elkaar toe gekropen. Het leven bestaat niet uit extremen, maar de extremen maken het wel de moeite waard.