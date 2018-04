4.5 5 0

‘Mijn gelijkgestemde vrienden en ik luisterden er keer op keer naar, meestal met een kaarsje aan, soms in het pikkedonker. Goths avant la lettre. ‘Nacht en Ontij’ werd een begrip, een cultus die wel wat aan een alternatieve kerkdienst deed denken, een zwarte mis’ . Uit die oude getuigenis blijkt dat er in 1969 wél muziekliefhebbers waren die van Boudewijn de Groot zijn heksensabbat plaat hielden, en die tot vandaag de dag koesteren. Uw verslaggevers omarmen die ook; wij luisteren namelijk graag naar stoute dingen, en vinden ‘Their Satanic Majesties Request’ plezanter dan ‘Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band’.

Mijnheer ‘Meester Prikkebeen’ noemt zijn vierde plaat trouwens ook een ‘geluidsfilm’, en vanavond wordt duidelijk waarom: achtenveertig minuten lang verbeelden rare prenten van manga-achtige kermispaarden, steeds abstracter wordende sterrenhemels en vliegende oogballen het geluidsavontuur heel tof. Hoedje af voor Jaak De Digitale!

De spelersgroep van vanavond heet het Braaknoot Ensemble, en dat zijn Roman Hiele en actrice Lore Dejonckheere, plus een selectie sterren uit Gruppo Di Pawlowski, Echo Beatty, De Beren Gieren en Orquesta Tanguedia. De onbetwiste aanvoerder blijkt Mauro, want samen met Annelies Van Dinter en Dejonckheere begint hij sterk aan ‘Babylon’. ‘Meisjes wachten nachten op de god Sjalomon Ra, de draak bewaakt Ophelia, die in de laan der leguanen met jasmijn onder platanen terugdenkt aan Antarctica’ , zingen ze mooi en zoetgevooisd. Strijkers klinken ook lieflijk, en de symfonische en walsende rock die de bende brengt, schalt maar een ietsiepietsie schever dan in handen van die kerel van 'Land van Maas en Waal'.

Maar dan is er minuut zeven: drummer Jeroen Stevens rammelt, roffelt erop los en ‘Heksen- Sabbath (Deel 1)’ komt als ijlende sludge tot ons. Elektronica- wonderdoener Hiele maakt er even later iets abstract, aardedonker van. ’De metingen zijn verricht!’ , luidt het plots. En ineens lijkt het bijna alsof de improvisatiegroep AMM, en niet de Noten, ‘Heksen- Sabbath (Deel 2)’ inzet. Bijna, want de gitaar van de undergroundpresident scheurt er lekker bluesy op los, en plots wordt weer gerockt. En wat zijn die keelgeluiden van Mauro lekker griezelig, zeg. De duivel neemt vele gedaanten aan, zo wordt wel eens gezegd; dat klopt nog ook, want dit team is ook in staat om vliegensvlug in de da-da-dancefloor anti- jam conceptual cosmic disco- modus te schieten. Geweldig!

Wij zien en horen hier een wervelend orkest zijn gang gaan, net zoals De Maker het had gewild. Daarvoor liet De Groot destijds trouwens een speciaal machientje ontwerpen dat de klanken op de plaat van links naar rechts en van voren naar achteren moest laten gaan. Checken of dat ook nu echt werkt lukt niet, want wij zitten gevangen in ons stoeltje. Maar eerlijk gezegd is dat niet de belangrijkste reden waarom wij geen onderzoek verrichten; ook als Van Dinter ‘Satan is hier, Satan is hier, Satan is hier, Satan is hier’ begint te krijsen, durven wij niet meer zo heel veel.

Maar tijdens ‘Aeneas nu’ komt zij tot bedaren, klinkt haar stem bijna smooth, en de rest van het twaalftal ringelingt als een Brits jaren negentig indiegroepje. Hebben wij al gezegd dat Mauro en zo goochelen? Als de filmspeelster het heeft over de Nieuwgekomenen, zijn zij weer in ‘Heksen- Sabbath (Deel 2)’ beland, en zoeken via middeleeuwse gezangen en melancholische strijkers naar de finale uitweg. De band komt nog één keer terug om met een oud Noord-Brabants volkslied te laten horen Beëlzebub mooie, jonge meisjes nooit met rust laat. Het chanson wordt dreigt en dreigt, om dan in een psychedelische én fantastische dronerocker te ontaarden. Ergens gelezen dat artiesten van nu veel te weinig onbevreesd hun ding durven te doen, maar die vlieger gaat nu niet op. En dus praten wij en zingen wij en wij lachahahahahahaa!