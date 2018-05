Angèle (Les Nuits Botanique)

Un concert brol is voor Angèle Van Laeken een bangelijk concert, maar uit een lange Google sessie blijkt dat brol eigenlijk rommel betekent. Waardeloos is haar optreden zeker niet. Vinden we het dan goed? Mwah.

3.0 5 0

Niet die volle lippen, hese stem en mooie bruine kijkers lokken ons naar de Botanique. Het zijn de oogbollen in de videoclip bij 'Je veux tes yeux' die het hem doen, want die herinneren ons aan de fantastische avant- gardepopband The Residents. Check it out: heerlijk wat die gasten met pupillen en zo uitspoken! ’t Is waar: we zijn aanstellerige en elitaire kunstrukkers die naar de Orangerie sjezen omdat we hopen dat Angèle Van Laeken daar vollen bak zal experimenteren. Maar dat doet ze dus niet.

Bon; Lio en Lily Allen vinden we ook tof, en Angèle is die twee in één. Op Nike Airs en in flodderbroek en bloesje huppelt, heupwiegt en armzwaait de chanteuse een uur lang door popnummers en chansons. Ondertussen toont de zangeres-pianiste ook haar onderrug, en kunnen we vaststellen dat love handles voorlopig wegblijven. Plezant, lichtvoetig en koket: zo ziet ze er helemaal uit!

Klinken doen zij en haar band ook zo, maar juist daardoor wringt de sneaker toch een beetje: iets disco-achtigs en een reggae-ding beginnen flauw. De electropopper die daar aan gehangen wordt, klinkt beter bij de zaak. En 'Je veux tes yeux' doet wat het moet doen: entertainen. Zo beveelt de twentysomething bijvoorbeeld om neer te hurken, om dan ineens heel hard recht te springen. Jong en oud doen vrolijk mee; de Bruxelloise speelt overduidelijk een thuismatch.

“Zo is het begonnen. Eerst een paar kleine concertjes in winkels op zondagnamiddag. Dan deed ik L'Archiduc, een café in Brussel, ondertussen een jaar geleden. En het zat altijd vol. Overal waar ik speelde, kwam er volk opdagen. Ik weet niet hoe het komt. Allez, ik weet wel hoe het komt, maar het heeft me compleet verrast”, staat er in één of ander interview. We willen hier niet de slimmerik uithangen, maar na een grondige analyse denken wij ook te weten waarom de zangeres zo popie jopie is: Instagram! En grote broer Roméo Elvis!

Ze krijgt echt megaveel likjes, maar toch is ze niet altijd happy met die show off-site. Daarover gaat ‘Big Shit’, en die song klinkt wel lekker funky. Wel jammer dat die blazers per se uit een synthesizer moeten komen. “Tellement fier de ma soeur, qui va me piquer tout mon buzz” postte Roméo Elvis wel onlangs, en vanavond zingt hij met haar dan nog maar eens ‘J’ai Vu’. En Angèle klinkt echt, écht geweldig tijdens die zwoele urban. Maar of ze een even straffe plaat als ‘Morale 2’ van die andere Van Laeken zal maken? ’On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mon ami’ , zeggen onze Franstalige broeders zo mooi.

We zouden ook willen vertellen dat het trip hop- ritme van ‘Jalousie’ even straf is als dat van eender welke Portishead- tune, maar helaas. Hélas ook voor het jazzy ‘Nombreux’; dat deuntje is wel oké gezongen, maar voor de rest een beetje saai. Sinds kort kun je dankzij de Shitty Guide shitty wandelingen door onze hoofdstad maken, want lelijke plekken heeft Brussel plenty. Maar knappe ook; het zonlicht al eens over de Beurs zien vallen? Die Breugelfonteintjes al eens goed bekeken? Als eens notenwijn gedronken in het cafeetje Goupil le Fol? In ‘Bruxelles’ bezingt de Nederlandse singer- songwriter Dick Annegarn het afstotelijke en aantrekkelijke van die plek, en als Angèle het lied speelt, zingt bijna iedereen rondom ons dat ingetogen mee. Ontroerend! En samen met ‘J’ai Vu’ het hoogtepunt van de avond.

“Succes wordt door slechts weinig mensen gezien, terwijl falen altijd volop in de schijnwerpers staat”, luidt een afgeleide van de wet van Murphy. Typisch dus dat we haar covers benoemen als sterkste momenten. Maar eerlijk gezegd: de wat fletse dance van ‘La Flemme’ kan onmogelijk daar één van zijn. Een uitgesponnen en- we gaan niet zeveren over al dat Franglais- massaal meegebruld 'La Loi de Murphy’ is dat wel iets meer. Of toch bingo op de kaart van de crowd-pleasers. En veilig. Maar: “Als er bij een experiment iets fout kan gaan, zal het ook daadwerkelijk fout gaan”, stelde de hierboven geciteerde ruimtevaartingenieur ook. Gelukkig speelt Angèle dus geen song van The Residents.