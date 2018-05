3.5 5 0

Van de jongsten en populairsten zijn die van Falling Man niet. De gitaristen Polie Van de Velde en Lode Sileghem speelden bij Moon. Drummer Sven De Potter was erbij toen een prille Gabriel Rios in de Rock Rally-finale belandde met The Nothing Bastards. Zanger Sander Van Den Broecke zou u kunnen kennen van de stukken die hij als sportjournalist maakte voor Humo: wij herinneren ons van hem vooral een Humo-interview met soullegende Solomon Burke).



De bekendste kop binnen Falling Man is degene die er niet meer bij is: zanger Sam Louwyck. De man danste als een Tourette-patiënt in een clip van dEUS, in ‘Any Way the Wind Blows’ was hij Windman zelve, en hij speelde ook mee in ‘Ex-Drummer’ en ‘Rundskop’. Op den duur vond hij voor muziek geen gaatjes meer in zijn agenda.



Het nieuwe ‘Robot Kaput’ is in Eeklo de beste Falling Man die we al gehoord hebben: stompend ritme, in de tekst iemand wiens systemen in shutdown-modus zijn beland. Uit stem 1 komt ‘I had to relearn. Reprogram. Return. Rethink’. Stem 2 is de koorstem: ‘This is the sound when they’re wrecking your house’. Sonic Youth-gitaartje erin. De dreiging van donkere zwartzakkenmuziek en tegelijk pop. Biertje erbij. Meer moet dat echt niet zijn.



De groep doet het zonder bas: Lode Sileghem gebruikt wel samples, gaat op zoek naar de laagste tonen, laat de gitaar zo bassig mogelijk klinken. Na het concert gevraagd naar zijn favoriete gitarist, antwoordt Polie Van de Velde ons met de naam van een gitarist, Brix Smith: ‘Ik ben geen Gibson Les Paul rock’n’roll-gitarist.’ Sven De Potter is een goeie, dragende drummer, maar wat Van den Broecke zegt (‘Het vlechtwerk van de twee gitaren, dat is Falling Man’) zou wel eens juist kunnen zijn.



Van den Broecke is minder dan Louwyck een theatrale performer, de hele groep is het erover eens dat hij meer meedenkt en meeschrijft. Van Den Broecke zelf: ‘Ik heb niet veel naar de oude Falling Man geluisterd. Ik heb er niet over nagedacht. Ik heb het gewoon gedaan. Ik was zo al bang genoeg.’



‘Soon’ is een zoektekst vol moves we used to know. Pogo rijmt op hey ho let’s go, Falling Man doet de Mussolini, de death disco, de dog, en we herkenden ook human fly en planet rock, en dat rijmde zelfs op ‘You gotta beat the clock'. Als het om popmuziek van die periode gaat, halen wij doorgaans onderscheiding, maar ’Do the stupidity’ konden wij niet thuisbrengen. Komt uit een vroege hit van Solomon Burke, zo blijkt, en dus uit andere muziekjaren.

Van Den Broecke is een kenner. Op zijn Facebook-muur maakt hij korte, maar mooie in memoriams. Werden onlangs door hem geëerd: Charles Neville, Yvonne Staples en John 'Jabo' Starks (de drummer van James Brown tussen 1970 en 1975). Iemand schrijft: ‘De beste instant-biograaf ter wereld. Elke keer leer ik iets bij. Helaas is er elke keer iemand dood.’ Klopt helemaal: zelf ben ik een grote Grant Hart-fan, en toen die doodging leerde ook ik via Sanders' in memoriam dingen bij.

Van Den Broecke, in ons bandopnemertje: ’Het Internet, hé. Wat je daar allemaal op vindt! Het komt uit Amerika. Een echte aanrader. (lacht) ’t Zijn doodsberichten, hé. Ik speel er radiootje mee op mijn Facebook. Het alibi is dat de artiesten dood zijn, de bedoeling dat mensen op die manier muziek leren kennen.’



Ook de song ‘Mister Vega’ is een in memoriam: ’I wanna tell you about a man that has sadly died / Hij used to be with Martin Rev in the band Suïcide’. Het gaat dus om Alan Vega, de rockabilly-koning van de seventies, die van Falling Man de beste biografie-van-zes-woorden ooit krijgt: ’He sounded just like neon light’. Maar niet vanavond, omdat de tekst van ‘Mister Vega’ is veranderd in een ode aan de dit jaar overleden Mark E. Smith, zanger van The Fall Songtitels van The Fall komen voorbij: ‘Hip Priest’, ‘The Classical’, ‘New Face in Hell’. Ander tekstfragment (en nu maar hopen dat we het juist hebben): ‘He had battery acid running through his veins / he was burning little peepholes in our brains’.



Van Den Broecke zingt terecht Mark E. Smith-euh. Smith was een dronken karaokezanger die vaak de uitgang ‘-euh’ achter een woord zette, en voor zijn groep The Fall geldt wat ook geldt voor Falling Man: ze zijn op hun best op het moment dat ze hun muziek gewoon gereduceerd krijgen tot een rauw, maar pittig geluid.



Neem nu hun concertafsluiter ‘Hot Hotel’, een oudje dat aan The Butthole Surfers doet denken, en dat harder en logger is dan hun nieuwe werk. Goed hoor, maar de nieuwe songs zijn rauwer én pittiger. En beter. Omzien hoeft niet als het pijltje vooruit wijst.

PJDS dan, de groep van Pieter-Jan De Smet. Als ik hem nog maar ’someone just killed the news’ hoor zingen, moet ik al denken aan de David Bowie die lang geleden in een song vernam dat we nog vijf jaar te leven hadden. Ik vermoed dat Bowie De Smets favoriete sciencefictionschrijver is. Goeie funk ook op het nieuwe ‘Sirens’, en de versies in de live-variant komen van een groep topmuzikanten. Niet dat we er maar een halve seconde aan getwijfeld hebben, maar alles wat u hier eerder via collega (kl) vernam over PJDS Comes Alive! is waar.



Kleine randbemerking: Pieter-Jan De Smet noemt zijn songs van vroeger ouwe brol. Wij kunnen - als het gaat om ‘Arsonist’ (die met ’If I ever lose this / I’ll be losin myself’) onmogelijk akkoord gaan. In het geval van die song met ‘It's august / and we're ding / a little day by day’ is ‘ouwe brol’ zelfs heiligschennis. Van 1996 is ‘August’, en het lied doet ons altijd terugdenken aan de augustusmaand van dat jaar: soms werden kinderen gered uit een Dutroux-kelder, soms was het te laat.



Hoogtepunt der hoogtepunten: ‘My Soft Spoken Brother’ (van De Smets Beuzak-project) dat vanavond machtig tot leven komt met de panoramische weelde van Wilco én met de motoriek van de beste krautrock. Knap werk!