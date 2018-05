Bicep (Het Depot)

4.0 5 0

Het Ierse DJ-duo Bicep oogstte alom lof voor hun debuutplaat en snuffelde in Groot-Brittannië zelfs voorzichtig aan de hitlijsten – een uitzonderlijke prestatie voor de experimentele beats en hypnotiserende synths die hun self-titled album bevolken. De snaken van Bicep produceren gepolijste, pompende schijven die de rauwe kracht van techno en het dromerige, bijna pijnlijk nostalgische van de vroegere raves naadloos aan elkaar lassen. Rijzender kan een ster haast niet worden in de hedendaagse dance-scene, denken wij zo.

De briljante breinen achter Bicep (Andy Ferguson en Matt McBriar) zijn, in tegenstelling tot wat hun naam doet vermoeden, géén krachtpatsers met armspieren ter grootte van een vrachtschip. Geen geoliede, gebruinde torso’s en flexende Schwarzeneggers op het podium dus, maar twee doodgewone jonge snaken. En toch, ook zonder opgezwollen armen duwen ze de grenzen van de dansmuziek moeiteloos ettelijke kilometers verder. Hun muziek is appelfris, blitser dan de Lamborghini van een oliesjeik, en bovenal ontzettend gevoelig, en is daardoor het perfecte tegenwicht voor de branie van pakweg Dimitri Vegas & Like Mike.

Live klinkt Bicep zo mogelijk nog impressionanter, virieler, heiliger, epischer – mocht techno een gitzwarte nacht zijn, dan is Bicep de opkomende zon. Niet verbazend, want Andy en Matt sopten hun muzikale verfkwasten in de vette, cheesy synths uit 90’s trance en rave, met als gevolg een krachtige, ribbenkastdreunende set met invloeden van zo ongeveer élke uithoek van de elektronische muziek. Laagtepunten zijn er, net zoals in het prille oeuvre van het DJ-duo zelf, nauwelijks te vinden. Stille getuige: de gelukzalige grijnzen om ons heen. Hoogtepunten vinden we des te meer; denk aan de pompende symfonie van ‘Aura’, de tot kippenvel kietelende slow burner ‘Just’, de emotional banger ‘Glue’, het gebroken glas-in-loodraam ‘Opal’, het hemelwaarts stuwende ‘Higher Level’ – de enige telgen die niet aan de feestdis mochten aanschuiven waren ‘In Yer Face’ en ‘Dahlia’. Een herrijzenis van de Leuvense ravescene zagen we niet, maar de Bicep boys brachten toch een vonkende defibrillatorstoot mee. Een stap in de goede richting, quoi.

Het moment

Om het met Fatboy Slims ‘Song for Shelter’ te zeggen: ‘When he takes all the bass out the song and all you hear is highs and it's like “Oh, shit!"’

Het publiek

Veel schwanzen, maar ook veel tanzen.