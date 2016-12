Die nieuwe reeks van de makers van 'Entourage' is een soort hommage aan de ondernemingszin en handelsgeest die de bewoners van New York via de genen van hun voorvaderen hebben meegekregen en die van de Big Apple de beroemdste en – niet alleen volgens de locals – mooiste stad ter wereld hebben gemaakt.

Centraal staan twee jonge twintigers uit Brooklyn die ervan dromen een eigen business te beginnen. Ben (Bryan Greenberg) is een onzekere college drop-out (hij was ooit een veelbelovende student aan de modeacademie) die de breuk met zijn vriendin nog niet heeft verwerkt; zijn beste vriend Cam (Victor Rasuk) een flamboyante Latino en professionele plantrekker die via zijn uitgebreide netwerk altijd wel weet waar er wat snelle duiten te rapen vallen.