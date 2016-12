Gevoelige moeders of koppels die aan gezinsuitbreiding denken, lopen het best in een wijde boog om 'We Need to Talk About Kevin', een provocerende en voor sommigen misschien zelfs schokkende film over de ergste nachtmerrie van iedere ouder: een kind dat niet alleen iedere vorm van affectie afstoot, maar zich ook nog eens heeft voorgenomen om van je leven een hel te maken.