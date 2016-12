Zo’n film is dus ‘Tinker Tailor Soldier Spy’, een adaptie van de klassieke thriller van John le Carré.

De plot voert ons terug naar het begin van de jaren zeventig en naar de kille dagen van de Koude Oorlog: het hoofdkwartier van de Britse inlichtingendienst MI6, gemeenzaam The Circus genoemd, is in shock nadat in Boedapest één van hun beste agenten werd vermoord.