Steven Moffat en Mark Gatiss (niet de eerste de besten: Moffat was eerder al verantwoordelijk voor de wedergeboorte van ‘Doctor Who’, en Gatiss was de één van de breinen achter het baanbrekende ‘League of Gentlemen’) gaven de legendarische speurneus een spectaculaire make-over door hem uit het victoriaanse Engeland rechtstreeks in het bruisende Londen van de eenentwintigste eeuw te droppen, de verhalen grondig te actualiseren en van het personage, zonder aan de essentie ervan te raken, een van kop tot teen moderneheld te maken, met smartphone en laptop in plaats van zijn kenschetsende deerstalkeren vergrootglas.

Ook al leek het eerste seizoen – de reeks was aan beide kanten van de oceaan een enorme hit – moeilijk te overtreffen, de tweede jaargang is zo mogelijk nog sterker, al was het maar omdat dit keer (ieder seizoen bestaat uit drie tv-films van anderhalf uur) de drie bekendste Holmesverhalen de revue passeren.