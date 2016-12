Na drie jaargangen die een min of meer gelijkaardig stramien volgden en met een – weliswaar gestaag uitbreidende – verzameling personages die niet echt geweldig snel evolueerden (en in sommige gevallen zelfs rondjes draaiden), dreigde er bij 'True Blood' wat sleet op de formule te komen, maar de makers zagen de bui gelukkig op tijd hangen en pakken in het vierde seizoen uit met een clevere kunstgreep die de serie net op het juiste moment een stevige opfrisbeurt geeft.