Als Larry David er na het zevende seizoen van ‘Curb your enthusiasm’ een punt achter had gezet, hadden wij dat doodjammer gevonden – ‘Curb’ is namelijk al tien (!) jaar onbedreigd de grappigste sitcom op tv – maar ook wel begrijpelijk: de zevende jaargang, waarin Larry een ‘Seinfeld’-reünie organiseerde, was de beste uit de hele reeks en het leek bijna onvermijdelijk dat David op dit klinkende hoogtepunt de stekker uit zijn serie zou trekken.