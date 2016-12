De makers van ‘Hell on Wheels’ doen niet geweldig veel moeite om te verbergen waar ze hun inspiratie gehaald hebben: net als het bejubelde ‘Deadwood’ schetst deze westernreeks van AMC (de zender waaraan we ook ‘Breaking Bad’, ‘Mad Men’ en ‘The Walking Dead’ te danken hebben) een realistisch, hard en - voor wie iets te veel romantiserende cowboyfilms heeft gezien - flink bijgesteld beeld van het Wilde Westen.

3.5 5 0

Het onontgonnen Amerika is in deze reeks géén soort beloofde land waar avontuurlijke, diepgelovige en vooral nobele zielen een nieuwe toekomst zoeken, maar een onguur toevluchtsoord van ontheemden, desperado’s, immigranten en gelukszoekers allerhande. Net als in ‘Deadwood’ volgen we in ‘Hell on Wheels’ de belevenissen van een groot aantal personages in een soort van de rest van de wereld afgesloten microkosmos, in dit geval het door werklieden, commerçanten en hoeren bevolkte tentendorp – bijgenaamd Hell on Wheels – dat met de aanleg van de trans-Atlantische spoorweg meereisde.

Eén van de bewoners en het hoofdpersonage van de serie is Cullen Bohannan (Anson Mount), een ex-militair van de Zuidelijken wiens vrouw en kinderen tijdens de burgeroorlog werden vermoord. Bohannan wil zich wreken, en omdat de killers naar het westen zijn gevlucht, heeft hij zich aangesloten bij het reizende kamp dat voor de bouw van de Union Pacific instaat. De zwijgzame, op wraak beluste cowboy is niet meteen het origineelste personage, maar zo clichématig en zelfs een beetje saai als de held van dienst is (het charisma druipt bij Mount niet onmiddellijk van de gestoppelde kin), zo boeiend zijn de andere personages. Bijvoorbeeld Bohannans grootste opponent Thomas ‘Doc’ Durant, de corrupte zakenman die de spoorlijn niet uit idealistische overwegingen aanlegt maar om, zoals hij het zelf beeldrijk uitdrukt, ‘zo veel mogelijk dollars uit de poen spuitende, vette tiet van de overheid te zuigen’. De Ierse acteur Colm Meaney (u wellicht bekend als chief Miles O’Brien in ‘Star Trek’) maakt van dit overigens historische personage (nóg een gelijkenis met ‘Deadwood’) een slechterik die zich – zij zijn begonnen - met Al Swearengen kan meten.

Niet minder interessant zijn Elam Ferguson (rapper-acteur Common), een ex-slaaf die beseft dat hij nog elke dag voor zijn pas verworven rechten zal moeten vechten, en Lily Bell (de ook al Ierse Dominique McElligott), een mooie en vrijgevochten weduwe – in elke goeie western hoort een mooie en vrijgevochten weduwe – die uiteraard wel in Bohannans armen moet belanden. Rond dat kwartet cirkelt zo’n leger - vaak even leuke - nevenpersonages dat de zaak soms iets te snel van de ene subplot naar de andere springt, maar zo gaat tenminste niet te véél aandacht naar Bohannan en zijn niet geweldig meeslepende wraakplot. Stukken boeiender is hoe de serie de corruptie van de pioniersjaren aansnijdt, de wonden die de oorlog bij velen had geslagen, de moeilijkheden waar bevrijde slaven, vrouwen en immigranten mee worstelden en de hoe dan ook heroïsche onderneming om een spoorweg aan te leggen door grotendeels onbekend gebied.

Bijzonder knap is ook de sfeer van het tentenkamp opgeroepen, een hellegat waar je overdag altijd wel ergens in een modderplas trapt en je ‘s nachts tussen de hoerenkasten en goktenten over de dronkenlappen struikelt. Een goor en chaotisch Gomorra dat fraai contrasteert met het ongerepte landschap waar het, als een vuil slijkspoor op een maagdelijk witte sluier, doorheen trekt.

Als men in het tweede seizoen nu nog een sterke verhaallijn rond Bohannan zou weten te bedenken, zou ‘Hell on Wheels’ van een goeie weleens een echt grootse reeks kunnen worden. Hier wordt – zoals wel vaker - in hoop geleefd.

Extra’s: Een handjevol features over de opnames en de diverse personages.

Bekijk de trailer: