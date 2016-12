Net nu we het een klein beetje gehad hadden met het found footage-format (het leuke ‘Project X’ kon er nog net bij), bereikt ons een film die toont dat je met een beetje inventiviteit toch nog fris en verrassend uit de hoek kan komen in het genre.

‘Chronicle’ is tegelijk een origin story in de stijl van weliswaar honderd keer duurdere multiplexmonsters als ‘Batman begins’ en ‘The Amazing Spider-Man’, een low budget scifithriller, een gevoelig zij het totaal niet tranerig puberdrama en een verhaal dat appelleert aan – wie heeft er niet ooit gedroomd over bovenmenselijke krachten te beschikken? – dezelfde tienerfantasieën als de Harry Potter-saga. Origineel is het dus allerminst, maar de jeugdige branie waarmee debuterend regisseur John Trank en scenarist Max ‘zoon ván’ Landis (beiden twintigers) hun film serveren, maakt dat het geen moment stoort.

Het begint allemaal redelijk conventioneel, met een tiener, Andrew, die besluit voortaan zijn niet al te vrolijke bestaan te filmen. Hij heeft al snel iets bijzonders vast te leggen: in een hol in een bos ontdekt hij samen met zijn twee beste (en ook wel enige) vrienden een vreemdsoortig, lichtgevend mineraal dat hen na aanraking superkrachten blijkt te geven. Puur op geesteskracht kunnen de jongens voortaan dingen laten bewegen: eerst legoblokjes en bladblazers (leuk om practical jokes mee uit te halen), maar daarna ook auto’s en nog zwaardere dingen. Na enige tijd lukt het hen zelfs om te vliegen en hoog tussen de wolken een partijtje baseball te spelen. Net wanneer je verwacht dat de heren een lycra kostuum en cape zullen aantrekken om het op te nemen tegen een stel eveneens met superkracht gezegende jocks, neemt ‘Chronicle’ echter een verrassende wending. De wrokkige Andrew, wiens moeder stervende is en wiens drankzuchtige vader hem regelmatig een pak slaag verkoopt, begint zijn krachten steeds meer te zien als een middel om wraak te nemen op alles en iedereen, en het duurt niet lang voor de boel op spectaculaire wijze uit de hand loopt en we op een 'King Kong' meets 'Carrie'-achtige finale aansturen.

Het mooist zijn echter de scènes waarin de drie hun nieuwe gave ontdekken en er met aanstekelijk plezier de kwajongensachtige mogelijkheden van verkennen. Op die momenten maakt ‘Chronicle’ op zo’n efficiënte wijze gebruik van het format dat je echt gelooft – oké, zou kúnnen geloven – dat je naar waarachtig beeldmateriaal zit te kijken. Straffe dinges!

Tranks talent is in Hollywood uiteraard niet onopgemerkt gebleven. Zijn naam wordt ondertussen gekoppeld aan een 'Fantastic Four'-reboot, een ‘Spider-Man’-spin-off en een prestigieuze scifi-blockbuster. Moge hij niet één van die vele jonge beloftes worden wier carrière door de genadeloze Hollywood-machine vermorzeld werd nog voor ze goed en wel was begonnen. En anders hebben we in ieder geval dan toch deze verrassende, ruw geslepen diamant van een film gehad!

Extra’s **: Niet veel soeps: geanimeerde storyboards van enkele actiesequenties, de trailer, en cameratests voor de effecten.

Bekijk de trailer: