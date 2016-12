En zelfs dát viel nog goed mee: de overige elf afleveringen waren zo meeslepend als je mag verwachten van een tv-reeks met Scorsese als producer, één van de drijvende krachten achter 'The Sopranos' als chef-scenarist, een reeks (bekende en minder bekende) topacteurs op de generiek en een Hollywoodiaans budget waarmee onder andere één van de duurste decors uit de recente tv-geschiedenis – de strandboulevard van het in de jaren van de Drooglegging beruchte Las Vegas-aan-zee, Atlantic City – werd gemaakt. En die prachtige en knap gebruikte locatie was maar één van de redenen waarom 'Boardwalk Empire' zich één van de mooist ogende reeksen op uw tv mag noemen.

Het tweede seizoen vliegt overigens op zo mogelijk nog spectaculairdere wijze uit de startblokken dan de eerste jaargang: de personages hoeven niet meer geïntroduceerd te worden, en dus kan de actie meteen in alle hevigheid losbarsten. De kiemen daarvoor werden al in de laatste scènes van de eerste reeks gezaaid, toen Nucky Thompson – politicus, businesshaai, überspindoctor en geslepen crime boss in één tenger lijf – op het toppunt van zijn macht leek (hij had net de presidentskandidaat van de republikeinen aan de overwinning geholpen), maar er achter zijn rug een monsterverbond werd gesmeed door zijn gekrenkte broer Eli, zijn voormalige protégé Jimmy Darmody en diens zowat letterlijk uit de dood verrezen vader, de ooit oppermachtige commodore Kaestner.