Toen ik voor The Woman in Black in de cinema zat, werd er vooraf op het scherm reclame gemaakt voor The Cabin in the Woods. De film leek interessant en ik nam mezelf voor om hem bij de DVD-release te checken. Ondertussen verschenen links en rechts lovende kritieken met daarin niet zelden de melding dat het horrorgenre opnieuw was uitgevonden en hoe ingenieus het allemaal in mekaar zat. De ene na de andere onverwachte plotwending, daar kwam het zo een beetje op neer. Mijn nieuwsgierigheid werd hierdoor enkel méér geprikkeld en gisteren was het dan zover: ik huurde de film (op Blu-ray, om maximaal van de details te kunnen genieten) en had het in het naar huis wandelen net niet uitgeschreeuwd op Ledebergplein. Ik was zowaar een beetje enthousiast. En toen, 's avonds rond een uur of 10, volgde de vertoning. De film duurt anderhalf uur, dus ik dacht dat de clevere twists zichzelf in een ijltempo zouden opvolgen. Wel, het ijltempo wàs er wel, maar de clevere twists lieten een beetje te wensen over. Het begint allemaal archetypisch in die zin dat we een groepje studenten leren kennen van uiteenlopende pluimage: de sporter, de strever, het brave meisje en haar antipode en tenslotte de rebelse stoner. Een formule al vaker beproefd, maar het ware spel moest nog aanvang nemen en vol goede moed zat ik af te wachten. Na ongeveer een half uur was alles ingeleid.... en na een uur was mijn aandacht afgeleid, om tenslotte na een uur en een kwart om te slaan in totale desinteresse en een algemeen gevoel van dat het wel eens gedaan mocht zijn met die complete sof die me weghield van belangrijkere zaken, zoals een toiletbezoek, of een bezoekje aan de nachtwinkel voor een fles drank om yet another desillusie in het leven weg te spoelen. Ik wacht al sinds jaar en dag op een écht goede horrorfilm, eentje die me 's avonds in bed ongemakkelijk doet voelen wanneer mijn licht uit is en ik de slaap afwacht, maar vooralsnog is de donkerte in mijn kamer het enige dat daar tot nu toe in geslaagd is en blijft in slagen en daar is geen 'briljant scenarist' aan te pas gekomen. Eén tip nog: go see The Woman in Black.