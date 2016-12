Laten we maar meteen met de deur in huis vallen: de zesde jaargang van ‘Dexter’ is niet meteen de beste van de reeks. Voorheen werd er ook al weleens een plotlijntje of een ideetje uit een voorgaand seizoen gerecycleerd, maar dit keer lijken de scenaristen het zich af en toe wel héél gemakkelijk te hebben gemaakt.