Wij hadden namelijk al twee seizoenen lang het wringende gevoel dat de makers er maar niet in slaagden het geweldige gegeven van de reeks ten volle te benutten. Opdat u volledig mee zou zijn: het hoofdpersonage van ‘Hung’ is Ray Drecker, een leraar en sportcoach uit Detroit die na zijn scheiding en het afbranden van zijn onverzekerde huis het boude besluit neemt munt te slaan uit het enorme lid waarmee Moeder Natuur hem bedeeld heeft, en zichzelf als gigolo te verhuren.

Met als pooier zijn beste vriendin Tanya, een gevoelige natuur die uiteraard compleet ongeschikt is voor de job. De eerste twee seizoenen waren een nogal wisselvallige affaire: de makers vonden – het is natuurlijk ook een delicate combinatie - maar niet het juiste evenwicht tussen comedy en drama, niet alle nevenpersonages waren even interessant, en voor een serie over een gigolo, gemaakt voor een kabelzender die doorgaans niet op wat niet noodzakelijk functioneel bloot meer of minder kijkt, was het allemaal ook teleurstellend braaf. Waarmee wij overigens niet bedoelen dat er om de haverklap een paardenlul door beeld moet zwiepen.