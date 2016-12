Niet iedereen was even enthousiast over het derde seizoen van 'Sons of Anarchy'. Sommige fans vonden het maar niks dat de helft van de actie zich afspeelde in het vanuit de U.S. of A. bekeken wel héél exotische Ierland, maar wij vonden reeks drie alleen al de moeite voor de scène waarin Jax erachter komt dat hij bijna met zijn bloedeigen zuster tussen de lakens was beland.