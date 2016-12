Nog vóór de generiek over het scherm rolt, maken we – via een voiceover van hemzelf – kennis met Roger Brown (Christopher Walken anno 1982-lookalike Aksel Hennie), een man die zijn zaakjes fraai voor elkaar lijkt te hebben: hij heeft een dikbetaalde job als headhunter (hij recruteert mensen voor topfuncties bij grote multinationals), woont in een hypermoderne kast van een villa en heeft een droom van een vrouw.

Helaas, zo vertrouwt Roger ons meteen eerlijk toe, is zijn hele bestaan slechts schone schijn: de man is bijzonder gefrustreerd over zijn geringe lengte en geeft zijn vrouw alles wat haar veeleisende hartje begeert – inclusief haar eigen poepchique kunstgalerij – opdat ze hem toch maar niet zou verlaten. Om dat alles te bekostigen houdt Roger er nog een tweede baantje op na: 's nachts gaat hij op pad als kunstdief, meer bepaald bij mensen die hij als headhunter heeft gescreend, en bij wie hij thuis goed heeft kunnen rondkijken.