Omdat het niet altijd Scandinavische politieseries, historische reeksen met veel niet-functioneel naakt en luidruchtige superheldenspektakels moeten zijn, stellen we u deze week eens een Turkse film voor. Vóór u het op een hollen zet: 'Once Upon a Time in Anatolia' van de zeer gewaardeerde Nuri Bilge Ceylan is wel degelijk iets bijzonders.