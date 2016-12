Mad Men - het vijfde seizoen

Een reden te meer om extra te genieten van het vijfde seizoen, dat de draad een tijdje na de verrassende ontknoping van de vorige jaargang (toen Don Draper zijn nieuwe vlam Megan ten huwelijk vroeg) weer oppikt.

Fans weten inmiddels dat de makers het er af en toe graag wat dik opleggen, en in de ijzersterke dubbele openingsaflevering maken ze meteen duidelijk waar het dit seizoen naartoe zal gaan: in die episode organiseert Megan namelijk een feestje voor Dons veertigste verjaardag (de twee zijn inmiddels getrouwd) en brengt ze hem, in een geweldige scène, voor de ogen van zijn collega’s in verlegenheid met een naar zijn smaak iets te wulps zangnummer.