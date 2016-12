Dvd's: het beste van 2012

Was 2012, zoals we dat ondertussen eigenlijk al een beetje gewend zijn, qua dvd-releases een grand-crujaar? Nou en of! Wij zetten het beste van het beste nog eens op een rijtje, en maken van de gelegenheid gebruik – dat dorstige weer ook – om te toasten op een hopelijk even sterk 2013. Santé!

Game of Thrones - seizoen 1

Na een wat mindere periode nam HBO op spectaculaire wijze revanche met ‘Boardwalk Empire’ en vooral ‘Game of Thrones’, een groots opgezette, in zowat ieder opzicht majestueuze reeks gebaseerd op de vuistdikke boeken van George R.R. Martin. De serie speelt zich af in een fantasy-wereld, maar dan wel één waarin de conventies van het genre zonder pardon op hun kop worden gezet en waarin plaats is voor meer dan een flinke scheut functioneel – nu ja - bloot en geweld. Als volwassen en vaak bikkelhard drama heeft 'Game of Thrones' evenveel gemeen met ‘The Sopranos’ en ‘The West Wing’ als met ‘Lord of the Rings’ en ‘Gormenghast’. Alsof het niet opkon: de dvd-uitgave barst ook nog eens van het fraaie bonusmateriaal.

Treme - seizoen 1 & 2

David Simon, de man die ons eerder het tv-monument ‘The Wire’ schonk (en daarna met onze toestemming tot in der eeuwigheid op zijn lauweren had mogen rusten), serveert opnieuw een brok compromisloze, complexe televisie met dit drama over het leven in New Orleans een paar maanden na de verwoestende passage van de orkaan Katrina. ‘Treme’ is een hommage aan de inwoners, de rijke (vooral muzikale) cultuur en de tot het uiterste beproefde veerkracht van een stad die weigert te breken, hoe moeilijk dat soms ook is; zo realistisch in beeld gebracht bovendien dat het vaak lijkt alsof je naar een documentaire zit te kijken. Liefhebbers van ‘F.C. De Kampioenen’ moeten we wel waarschuwen: vlotjes weghappende televisie is dit niet.

Sherlock - seizoen 2

Mogen we het als een teken aan de wand beschouwen dat de laatste tv-versie van Holmes en Watson de nieuwste filmincarnatie van het duo op welhaast beschamende wijze overtreft? Mark Gatiss en Steven Moffat (schrijvers die hun sporen verdienden bij de horrorcomedyreeks ‘The League of Gentlemen’ en de reboot van ‘Doctor Who') voerden de victoriaanse speurneus op als een moderne held die zijn vergrootglas voor een zeker zo handige smartphone heeft verruild, maar gelukkig niks aan excentrieke wereldvreemdheid heeft ingeboet. Het tweede seizoen (dit keer met opnieuw zeer clevere, speelse en toch ultraspannende bewerkingen van classics als ‘The Hound of the Baskervilles’ en ’A Scandal in Bohemia’) was zo mogelijk nog straffer dan het eerste. Nog goed nieuws: in 2013 volgt een derde serie.

Mildred Pierce

Regisseur Todd Haynes’ (‘Far from Heaven’) bewerking van de roman van James M. Cain is in niets te vergelijken met de beroemde filmversie uit 1945: Haynes bleef met zijn vijfdelige miniserie het boek zo trouw mogelijk (géén toegevoegde film-noirelementen hier), rijgt de prachtig gecomponeerde shots aan elkaar, en laat een fantastische Kate Winslet schitteren als een gescheiden moeder die in de Depressiejaren de eindjes aan elkaar poogt te knopen door een eigen zaak te beginnen. Zoek de link met de brandende actualiteit! Ook een troef: de prachtige retroscore van Carter Burwell, de huiscomponist van de gebroeders Coen.

American Horror Story - seizoen 1

We hebben zo’n vermoeden dat de vampiers uit ‘True Blood’ er voor iets tussenzitten, maar horror op tv kán weer. Het meest exuberante dat het genre tot nog toe te bieden had, is deze serie van Ryan Murphy (de bedenker van ‘Glee’ maar ook van het iets scherpere ‘Nip/Tuck’) over een gezin dat om een trauma te verwerken (moeder heeft een miskraam gehad, vader reageerde door met een jonge studente in bed te duiken) naar de andere kant van het land verhuist, uitgerekend naar een Norman Bates-achtig optrekje met een duister verleden. Werkelijk álle horrorclichés worden op een hoopje gegooid, maar dat blijkt algauw net de grote fun van deze even bizarre als verslavende reeks. En kijk uit voor – personage van het jaar - de Gimp!

Boardwalk Empire - seizoen 1 & 2

Als Martin Scorsese als executive producer op de generiek staat, het scenario geschreven is door ‘The Sopranos’-oudgediende Terence Winter, en speciaal voor de reeks één van de duurste decors uit de tv-geschiedenis werd opgetrokken (de historische strandboulevard van Las Vegas-aan-zee Atlantic City), zijn de verwachtingen onvermijdelijk hooggespannen, maar ‘Boardwalk Empire’, een ouderwets – voor één keer is het woord wél op zijn plaats – prestigieus drama van kabelzender HBO lostte ze moeiteloos in. Deze tijdens de Drooglegging gesitueerde gangstersaga weet zeer knap feit en fictie te verweven, kan bogen op een ijzersterke hoofdrol van Steve Buscemi (als politicus, notabele én crime boss Nucky Thompson), barst van de boeiende personages en getuigt, visueel en verhaaltechnisch, van een zelfs in deze mooie tv-tijden zelden geziene ambitie. Absolute topklasse.

The Bridge - seizoen 1

Nooit gedacht dat ons vanuit het hoge Noorden nog een krimireeks zou bereiken die ook maar in de buurt zou komen van het bejubelde ‘The Killing’, maar zie: de Zweeds-Deense coproductie ‘The Bridge’ kluistert je tien afleveringen lang onverbiddelijk aan de buis met een minstens zo spannend en knap uitgewerkt misdaadmysterie, een – er zit in Scandinavië toch echt wel iets speciaals in de lucht - even hypnotiserend sfeertje, én heeft met de licht autistische, sociaal onaangepaste, tegelijk enigszins tragische en onbewust grappige Saga Norén een heldin in huis die minstens zo fascinerend is als Sarah Lund. Straffe dinges!