Wie minder enthousiast was over de tweede jaargang, die volgens sommigen wat te veel over politiek ging en met een rond het leger draaiende plot de emotionele impact van het eerste seizoen miste, kunnen wij meteen geruststellen: met de nieuwe reeks grijpen de makers zo ijverig terug naar de vertrouwde formule, dat het bij momenten bijna een remake lijkt van de eerste serie.

Opnieuw wil Sarah Lund bij het begin van de reeks weg bij de recherche (ze heeft haar overplaatsing gevraagd naar een rustige bureaujob), opnieuw wordt ze met een mannelijke sidekick opgezadeld (zelfs twee voor de prijs van één) en andermaal moet ze het begin van haar nieuwe leven nog even uitstellen omdat ze betrokken raakt bij een moordzaak die haar niet loslaat. We kunnen ons zelfs niet van de indruk ontdoen dat met een nachtelijke zoektocht in een bos wordt geknipoogd naar een soortgelijke scène in de allereerste aflevering van ‘The Killing’.