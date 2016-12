Het derde seizoen van deze reeks over een motorbende in het Californische dorpje Charming schakelt zowaar nog een versnelling hoger, met een hele klad nieuwe personages, een spectaculaire verandering van decor en zoveel grote en middelgrote verhaallijnen dat je bijna een op de muur gespeld diagram nodig hebt om het allemaal nog te kunnen volgen. Alsof Sutter en co. dáármee nog niet genoeg eisten van de trouwe fans, duurt het ook nog eens een tijdje voor het seizoen echt onder stoom raakt. In de eerste afleveringen moeten de SAMCRO-leden even bekomen van de schok waarmee het vorige seizoen eindigde: de moord op een aspirant-bendelid, de vlucht van club-matriarch Gemma (beschuldigd van een moord die ze niet heeft gepleegd) en, vooral, de ontvoering van Jax’ baby door een lid van het IRA. Jax, razend en ontroostbaar tegelijk, verwerkt het drama aanvankelijk door zich in de drank te gooien en af en toe een lid van de rivaliserende Mayans tot moes te slaan, maar wanneer hij weer een beetje bij zinnen komt - we zijn dan toch al een paar afleveringen ver - zet hij een strafexpeditie op die de Sons naar het hart van het IRA in Belfast zal voeren. Jax en co krijgen er niet alleen af te rekenen met enkele sinistere types voor wie devoot katholicisme en extreem geweld probleemloos hand in hand gaan, er blijken ook verrassende bloedbanden te bestaan tussen Jax en het Groene Eiland. De Sons die thuis zijn gebleven, hebben ondertussen ook hun handen vol: met de Mayans die weer van zich doen spreken, een losgeslagen outcast die het op Jax’ liefje Tara gemunt heeft en een nieuwe politieke nemesis die de Sons koste wat het kost uit Charming weg wil. Het tweede was vooral háár seizoen: dit keer krijgen we Gemma (Katey Sagal), die een tijdje moet onderduiken, veel minder te zien. Hoe jammer dat is, blijkt onder andere uit de knappe scènes met haar aan beginnende dementie lijdende vader (Hollywoodveteraan Hal Holbrook). Ook al voelt het in zijn geheel bijna als een overgangsseizoen aan, het siert de makers dat ze er niet voor terugschrikken risico’s te nemen, en de alweer adembenemende finale zet de lijnen uit voor een volgende jaargang die wel móét knallen. Let ook op Stephen King in wellicht de cameo van het jaar.

Extra’s: **1/2 Commentaartracks, weggelaten scènes en featurettes allerhande, onder meer een interessant rondetafelgesprek met de scenaristen.