Met ‘The Sopranos’, ‘Six Feet Under’ en ‘The Shield’ was de Amerikaanse (kabel)kijker qua seks, geweld en inktdonkere humor al één en ander gewend, maar met ‘Nip/Tuck’ slaagden Murphy en co. er toch in een paar grenzen te verleggen.

De combinatie van naar de tv-normen van toen redelijk expliciete seks, chirurgische taferelen waarbij geen bloederig detail uit de weg werd gegaan én twee protagonisten die zich ronduit immoreel gedroegen, zorgde voor een kleine schokgolf.