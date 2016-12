De gelijknamige Marvel-comic is nu verfilmd door Joe Johnston, en eerlijk is eerlijk: 'Captain America: The First Avenger' is best een aardige superheldenprent geworden, met een overtuigende Chris Evans in de rol van de nerdy, meisjesschuwe zwakkeling die door een Zeer Slimme Professor wordt omgeturnd tot een breedgeschouderde, goddelijke superstud die den Duits in de pan moet gaan hakken.

Drie keer raden of hij daarin slaagt! Soit, de volstrekt onwaarschijnlijke, ridicule plot doet er in een superheldenfilm natuurlijk niet toe, de fun zit 'm in de actiescènes en het acteerwerk: Tommy Lee Jones mag een knorrige kolonel van het Amerikaanse leger spelen (en doet dat goed), Hayley Atwell is zowaar geloofwaardig als de Britse spionne met pin-uplooks, en zie ékzents from zie Dzjeurmén villéns zijn helemaal zoals we ze in dit soort films graag horen.