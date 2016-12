Boardwalk Empire - Seizoen 1

'Boardwalk Empire' voert ons mee naar 1920, het jaar waarin de drooglegging van kracht wordt én lui die grof geld hebben geroken, zich op de illegale handel en productie van alcohol storten.

Eén van die ondernemende geesten is Nucky Thompson, de penningmeester van het om zijn goktenten en uitgaansleven bekende Atlantic City. In zijn thuisstad – vanwege de ligging aan de oceaan prima geschikt voor smokkel – heeft Thompson zijn zaakjes perfect onder controle, maar wanneer hij zijn handeltje wil uitbreiden naar New York en Chicago, waar het echt grote geld te rapen valt, komt hij al snel onzacht in aanvaring met harde criminelen als Lucky Luciano en Meyer Lansky. Wat vervolgens weer de aandacht trekt van het verwoed op illegale alcohol jagende FBI.