Inhoudelijk heeft 'Sanctuary' weinig of niks te bieden dat we niet al eerder en zelfs beter hebben gezien, maar de premisse werd wel zeer slim bijeengepuzzeld uit andere reeksen: het Sanctuary uit de titel blijkt een statig gebouw in een donkere, Gotham-achtige metropool dat als hoofdkwartier dient voor de organisatie van dokter Helen Magnus (Amanda Tapping, die zich – opdat we haar niet te veel met haar personage uit de 'Stargate'-series zouden verwarren – een andere haartint en een Engels accent heeft aangemeten).

Magnus houdt zich bezig met het opsporen van abnormals, vreemde wezens in allerlei soorten en maten die een gevaar vormen voor de mens, of net zelf bescherming nodig hebben. Magnus heeft daarvoor een team ter beschikking dat onder anderen bestaat uit een Sherlock Holmes-achtige forensisch expert, de onvermijdelijke computernerd en Helens dochter Ashley, behalve martialartsspecialiste ook een ongeleid projectiel.