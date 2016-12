In de eerste jaargang van 'The Good Wife' maakten we kennis met Alicia Florrick (Julianna Margulies, voorheen vooral bekend uit 'ER'), een goed geconserveerde fortysomething die haar advocatencarrière jaren geleden heeft opgegeven om voor haar gezin te zorgen, maar weer in haar oude kantoor aan de slag gaat wanneer haar man Peter op verdenking van corruptie in de gevangenis belandt.