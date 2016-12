Oké, we willen graag toegeven dat de plot van 'Midnight in Paris' au fond behoorlijk onnozel is (een Amerikaanse toerist wordt tijdens zijn nachtelijke wandelingen door de Franse hoofdstad op wonderlijke wijze teruggecatapulteerd naar het bruisende Parijs van de jaren '20, waar hij Ernest Hemingway, Cole Porter, Joséphine Baker, Picasso, Dali en tal van andere groten der aarde tegen het lijf loopt), maar eigenlijk doet dat hier compleet niet terzake: 'Midnight in Paris' is gewoon een bijzonder amusante, schaamteloos romantische en al even schaamteloos nostalgische feelgoodkomedie, waarin Allens liefde voor Parijs, De Kunst en Het Leven negentig minuten lang van onze flatscreen spatte.

Hoe onwaarschijnlijk het misschien ook klinkt, Owen Wilson (Owen Wilson!) is hier écht waar prima als Allens alter ego, en qua bloedmooie vrouwelijke actrices lijdt het kennersoog van de oude snoeper duidelijk nog niet aan staar: Rachel McAdams zet een bijzonder leuke Amerikaanse blasé airhead neer, en de succulente Marion Cotillard is helemaal olala als de vrijgevochten Parisienne uit de roaring twenties. Om maar te zeggen dat Allen ¬– ondanks het handjevol missers van de laatste jaren – nog lang niet uitgefilmd is.