TinTin: The Secret of The Unicorn

Of het ook een goede Kuifjesverfilming is, daar zijn we dan weer iets minder van overtuigd. Zeker: het respect van Spielberg & Jackson voor Hergé en de Tintin-spirit is onmiskenbaar (ze laten de film zelfs beginnen op de rommelmarkt in de Marollen), en we hebben er ook volstrekt niks tegen dat ze elementen uit meerdere Kuifje-albums samengevoegd hebben om één spannend filmverhaal te maken.

Neen, het echte probleem lijkt 'm te zitten in het feit dat strips - en dan zeker die klare lijn van Hergé - geloofwaardig naar film overbrengen zowat een onmogelijke opdracht lijkt, zelfs voor meester-entertainers als Spielberg.