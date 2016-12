Jazeker, daar zijn we wéér met een Scandinavische politiereeks, en alwéér is het er één die wordt aangeprezen als de nieuwe ‘The Killing’. Blaas echter iets feestelijks op de dichtstbijzijnde trompet: ‘The Bridge’ is wel degelijk écht zo goed als ‘The Killing’, en – we beseffen goed dat het fans van Sarah Lund als heiligschennis in de oren zal klinken - misschien nog wel beter.