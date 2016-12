Downton Abbey - seizoen 2

Die bijval is niet eens verwonderlijk. ‘Downton Abbey’ heeft namelijk alles in huis wat Britse kostuumdrama’s zo geliefd maakt: schitterende locaties, somptueuze decors, piekfijn uitgedoste personages en een schare ijsgekoelde Engelse schoonheden die met een aristocratisch accent spreken dat – als je er zoals wij een beetje gevoelig voor bent – de koude rillingen langs je ruggengraat jaagt. Voor de dames: vrees niets, er lopen ook meer dan genoeg fraai in het kostuum gestoken roeierstypes van heren in rond.

Het eerste seizoen, dat gesitueerd was tussen de ramp met de Titanic in 1912 en het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, draaide voornamelijk om de pogingen van Lord Grantham (Hugh Bonneville) en zijn Amerikaanse echtgenote (de nog altijd fantastische Elizabeth McGovern) om hun oudste dochter Mary aan verre neef Matthew te koppelen, zodat het kasteel Downton Abbey, om redenen die iets te ingewikkeld zijn om hier uit de doeken te doen, in de familie zou kunnen blijven.