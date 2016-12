Een hommage aan het tijdperk van de stille film, gedraaid zonder gesproken dialoog en in weliswaar zeer stijlvol zwart-wit, van de hand bovendien van een Franse regisseur met een veel te ingewikkelde naam: het leek een cultfilm die was voorbestemd voor een bestaan in muffe arthousecinema’s en bekroningen op filmfestivals in landen waarvan we niet eens wisten dat ze bestonden - Nic Balthazar heeft er ook weleens iets gewonnen.