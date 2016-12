Nurse Jackie - seizoen 2

Mocht u het eerste seizoen gemist hebben: in deze donkere comedy kruipt Falco met haar gebruikelijke New Yorkse brio in het tenue van Jackie Peyton, de hoofdverpleegster op de spoedafdeling van een ziekenhuis in Manhattan.

Jackie heeft een man en twee dochters, maar houdt er ook een affaire op na met haar collega Eddie (Paul Schulze), zij het niet van harte. Jackie is namelijk verslaafd aan pijnstillers en omdat Eddie haar als verantwoordelijke voor de ziekenhuisapotheek makkelijk aan grote hoeveelheden medicatie kan helpen, doet zij af en toe een snelle wip met hem.