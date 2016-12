Het zag er even naar uit dat het zevende meteen ook het laatste seizoen van ‘The Office’ zou worden. Steve Carell had namelijk al lang op voorhand aangegeven dat hij zijn contract niet zou verlengen, wellicht om zich wat meer op zijn filmcarrière te kunnen toeleggen (lees: nog vaker zijn talent te vergooien in middelmatige komedies als ‘Date Night’ en ‘Get Smart’).