Clooney nam niet alleen de regie van ‘The Ides of March’ voor zijn rekening, hij schreef samen met de auteur van het originele toneelstuk ook het scenario en speelt zelf de rol van Mike Morris, de charismatische gouverneur van Pennsylvania die – met de belangrijke voorverkiezingen in Ohio in zicht – perfect op koers ligt om de Democratische presidentskandidaat te worden.

De protagonist is echter Stephen Meyers (Ryan Gosling), de jonge en briljante persverantwoordelijke van Morris’ team. Meyers is intelligent en idealistisch maar ook zeer ambitieus, en werkt zichzelf in nesten wanneer hij door de geslepen campagneleider van het andere kamp wordt benaderd.