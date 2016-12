El Sicario: Room 164

In deze film laat regisseur Gianfranco Rosi in een groezelig motel ‘ergens op de Mexicaans-Amerikaanse grens’ een voormalige sicario(een huurmoordenaar van de Mexicaanse drugkartels) zijn ijselijke verhaal doen.

Volledig in het zwart gekleed en met een zwarte kap over zijn hoofd, zodat hij - niet ontoepasselijk – wat aan een middeleeuwse beul of zelfs aan De Dood zelve doet denken, vertelt de man vrijuit over de twintig jaar waarin hij in opdracht van een narcoboss (hij verwijst naar hem als El Patron) honderden mensen op professionele wijze kidnapte, folterde of vermoordde.