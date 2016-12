Simon was het brein achter ‘The Wire’, een bijna journalistieke analyse van wat er fout loopt in Baltimore en bij uitbreiding alle grote steden in Amerika, maakte met ‘Generation Kill’ daarna het beste wat de Golfoorlog qua fictie heeft opgeleverd, en buigt zich in zijn nieuwe reeks ‘Treme’ (spreek uit: ‘tre-meej’)over één van de grootste rampen – en volgens velen: schandes– uit de recente Amerikaanse geschiedenis: de verwoesting van New Orleans door de orkaan Katrina.

Door de ogen van een bijna intimiderend groot aantal personages zien we hoe de bevolking drie maanden na de ramp het leven weer poogt te hernemen in de zwaar gehavende maar ook ongemeen fiere stad. We ontmoeten Antoine Batiste (Wendell Pierceuit ‘The Wire’), een trombonespeler die om de eindjes aan elkaar te knopen iedere job aanneemt die hij te pakken krijgt en zoals haast iedereen in de stad van dag tot dag leeft.