Darya Safai werd wereldnieuws met haar campagne ‘Let Iranian women enter their stadiums’ tijdens de Olympische Spelen in Rio. Ze sprak op de Geneva Summit for Human Rights and Democracy bij de VN en groeide uit tot één van de belangrijkste vrouwenrechtenactivisten van Iran. Ze schreef er het boek ‘Lopen tegen de wind’ over.

HUMO Wat heeft je activisme opnieuw getriggerd?

Darya Safai «Kort na de revolutie van 1979 mochten vrouwen geen voetbalstadions meer binnen in Iran. Drie jaar geleden kwamen daar de volleybalhallen bij, net op het moment dat het Iraanse volleybalteam internationaal begon te schitteren. Wanneer ze in Europa speelden, ging ik kijken, goed beseffend dat de vrouwen in Iran dat niet konden. Hoe kon ik dan genieten? Ik besloot een banner mee te nemen met de boodschap ‘Let Iranian women enter their stadiums’. Dat leverde veel aandacht op. Vorige zomer reisde ik ermee naar Rio: als ergens het idee leeft dat sport mensen samenbrengt, dan wel op de Spelen. Daar is mijn boodschap wereldwijd gegaan.»