Een mens van goede wil: Ian Ghysels vervult wensen

'Met goesting, creativiteit en humor kom je heel ver'

Toen hij nog drama studeerde, zamelde Ian Ghysels (23) op straat als vrijwilliger geregeld geld in voor het World Wide Fund for Nature (WWF).

Ian Ghysels «Telkens weer viel me op hoe ongelukkig en ontevreden veel voorbij-gangers waren. Gaandeweg ontdekte ik dat ze ontdooiden als ik even naar hun verhaal luisterde. Soms vroeg ik: ‘Wat is uw grootste wens?’ Ik zag ze dan opfleuren. Zo groeide het idee om WensMens te worden en de dromen van onbekende mensen werkelijkheid te helpen worden.»

HUMO U richtte voor uw droomfabriekje de vzw La Maison Imaginaire op.

Ghysels «Samen met mijn vriend en filmmaker Laurenzo Vergeynst, ja. Het is een productiehuis waarin we sociaal-culturele projecten van en voor jonge Gentenaars uitwerken. De WensMens vormt daar een belangrijk onderdeel van, maar we zijn ook bezig met een langspeelfilm over drugsverslaving. Met La Maison Imaginaire wil ik voor maatschappelijk kwetsbare mensen een ruimte creëren waarin ze hun creatieve geest de vrije loop kunnen laten.»