'Tot tranen toe bewogen'

Amper een jaar geleden was Robinson (25) nog een werkloze mama met twee kinderen en een kerstboom in de hoek van de woonkamer. Een banaal moeder-zoongesprek tijdens het ophangen van slingers en ballen leidde een nieuw hoofdstuk in haar leven in.

Marissa Robinson «Ik vertelde mijn kinderen dat er tijdens de kerstperiode ook mensen zijn die géén cadeautjes of kaartjes krijgen. Dat idee vonden ze vreselijk. Ik moest er iets aan doen! De volgende dag vroeg ik de schooljuf of de kinderen van de klas een heleboel kerstkaarten konden maken. Tegelijk hing ik in de lokale supermarkt een groot bord uit met een woordje uitleg over ons plan: we zouden die wenskaarten opsturen naar mensen die anders nooit een kaartje kregen. De reactie was enorm. Iedereen leek wel iemand te kennen die de feestdagen in eenzaamheid doorbracht.»