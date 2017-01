'Bij de scouts heb ik geleerd anderen te helpen'

Louis Verstraete studeert ontwerp- en productietechnologie op de Gentse campus van hogeschool Odisee. ‘Ik leer er motoren ontwerpen en bouwen, metalen onderdelen vervaardigen en ingewikkelde technische berekeningen maken,’ zegt hij. Knutselen zit hem in het bloed. Als hij volgend academiejaar afstudeert, is hij zo goed als zeker van een job. ‘Dat hebben ze me toch beloofd: 95 procent van alle afgestudeerde bachelors uit mijn richting kan meteen aan de slag.’

Samen met zijn medestudenten is Louis nu druk bezig met het woestijnvaardig maken van een legendarisch 26 jaar oud R4’tje. ‘De auto is verhoogd, onder de motor en de benzinetank hebben we beschermplaten geïnstalleerd. We zouden die tank niet graag lekrijden op een steen in de woestijn.’