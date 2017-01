'Obussen, seksspeeltjes en pampers met inhoud'

Philip Ver Elst begrijpt niet wat zijn medeburgers bezielt: ‘Het is niet te geloven hoeveel blikjes en snoepverpakkingen mensen door het raam van hun auto gooien,’ zegt hij. ‘Zo goed als dagelijks vind ik onderweg oud ijzer en afgedankte elektrotoestellen. Mijn eerste aanhangwagen vol samengeraapt oud ijzer leverde me 20 euro op. Met dat geld kocht ik op tweedehands.be een bolderkar. Die neem ik nu mee tijdens mijn wandelingen, om het zwerfvuil in te verzamelen.

HUMO U verzamelt niet alleen sigarettenpeuken en bierblikjes?